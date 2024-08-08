8 Ağu 2024 17:57
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News ID: 85562383
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Bakıri: İsmail Haniye'nin şehadeti, Siyonistlerin siyasi izolasyonunu derinleştirdi

8 Ağu 2024 17:57
News ID: 85562383
Bakıri: İsmail Haniye'nin şehadeti, Siyonistlerin siyasi izolasyonunu derinleştirdi

Tahran- İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Geçici Başkanı, Siyonist rejimin son terörist suikastıyla İsmail Haniye'nin şehadetine yönelik geniş çaplı kınamaların, Siyonistlerin siyasi izolasyonunu derinleştirdiğini belirtti. Siyonistler, bazı bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirerek bu izolasyonu hafifletmeyi umuyorlardı.

Ali Bakıri, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yürütme Komitesi toplantısının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ile görüşmesinde, İsmail Haniye'nin şehadetinin İran'ın resmi konuğu olarak Siyonist rejimin son terörist suikastıyla gerçekleştirildiğini ve bu durumun Siyonistlerin siyasi izolasyonunu daha da derinleştirdiğini ifade ederek, Siyonistlerin bu suikastla küresel kamuoyunda başarısız bir işgalci olarak göründüğünü belirtti.

Bakıri ayrıca, ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini ve yeni hükümet döneminde bu ilişkilerin daha da gelişmesini umduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici, İran'ın İİT Yürütme Komitesi olağanüstü toplantısını önerme ve düzenleme çabalarını takdir ederek, bu toplantıya katılan tüm ülkelerin Siyonist rejimin son saldırısını kınama konusunda İran'ı desteklediğini vurguladı. Harici, Cidde toplantısının başarılı geçtiğini ve İslam ülkelerinin İsrail rejiminin saldırılarına karşı ortak çabaları çerçevesinde olumlu sonuçlar verdiğini belirtirken ayrıca, ülkesinin terör eylemlerini ve egemenlik ile ulusal güvenliğe yönelik her türlü saldırıyı kınama konusundaki kararlı duruşunu vurguladı.

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