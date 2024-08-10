 İsraillilerin intikam korkusu; İsrail dört güvenlik karargahını boşalttı

Al-Hadath, İsrail rejiminin Perşembe günü Tel Aviv'deki dört hassas güvenlik ve istihbarat karargahını İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırılarından korkarak boşalttığını bildirirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail rejiminin, Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Şehit İsmail Haniye'nin suikastına ve Lübnan İslami Direnişi'nin kıdemli komutanı Şehit Fuad Şukr'in suikastına vereceği kesin karşılıktan duyduğu psikolojik endişe ve huzursuzluk her geçen gün artmaktadır.

İsrail rejimi radyosu, Şehit Haniye'nin suikastından sonra İsraillileri bir tür korku ve dehşetin sardığını ve her an bu suikast operasyonuna bir yanıt beklediklerini kabul etti.