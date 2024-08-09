Müslümanlar birleşseydi Gazze'deki sivil katliam yaşanmazdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında yer alan haberlere göre Nagazaki Belediyesi, Siyonist rejimin Japonya büyükelçisini atom kurbanlarının anılacağı törene davet etmeyeceğini duyurdu. ABD, G7 ve bazı Batı ülkelerinin büyükelçileri de Siyonist rejimin büyükelçisini davet etmedikleri için bu törene katılmayacaklarını açıkladılar! Eğer İslam ülkeleri ve Müslümanlar uluslararası hukuk, insani ve dini görevleri doğrultusunda Gazze halkını destekleseydi, Filistinli siviller katil aşiret tarafından katledilmezdi.'' dedi.

9 Ağustos 1945'te, Hiroşima'ya yapılan atom saldırısından üç gün sonar Nagazaki şehrini bombaladı. Bu saldırı sonucu 80 bin kişi yaşamını yitirdi.