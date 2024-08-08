Kenani: Siyonist rejim sadece kesin ve önleyici önlemler karşısında uluslararası hukuka uyar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Siyonist rejimin Maliye Bakanı, iki milyon Filistinlinin yapay kıtlık nedeniyle ölmesini ve bu rejimin rehine serbest bırakmasını doğru ve etik bir eylem olarak nitelendirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kenani, bu suç örgütü üyesinin açıklamalarının sadece kamuya açık bir itiraf olduğunu vurguladı ve dünyanın son 10 ayda Siyonist rejimin Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve masum sivillerin topluca öldürülmesi, bombardıman ve yapay kıtlık uygulamalarını gözlemlediğini ekledi.

Nasır Kenani ayrıca, dünyayı Siyonist rejimin sadece kesin ve caydırıcı baskılar karşısında uluslararası hukuka uyduğunu, aksi halde suç ve ahlaka aykırı eylemlerinde sınır tanımadığını anlaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu ahlaka ve insanlığa aykırı açıklamaların uluslararası hukuk açısından kesinlikle kınanması ve uluslararası soruşturma gerektirdiğini vurguladı. Ancak Avrupa'nın bu tür açıklamaları sadece kınamak yerine, Siyonist rejime karşı uluslararası, etik ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi ve siyasi ve askeri destek vermekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.