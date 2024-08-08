8 Ağu 2024 16:39
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News ID: 85562336
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Bakıri: Sinvar'ın seçimi, Hamas için umut, birlik ve gücü temsil ediyor

8 Ağu 2024 16:39
News ID: 85562336
Bakıri: Sinvar'ın seçimi, Hamas için umut, birlik ve gücü temsil ediyor

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Geçici Başkanı, Yahya Sinvar’ın Hamas’ın yeni siyasi büro başkanı olarak seçilmesini, bu hassas dönemde Hamas, Filistin halkı ve direniş ekseni için umut, birlik, güç ve zafer anlamına geldiğini ve Siyonist rejimin terör, işgal ve saldırganlık politikalarının başarısızlığını ve başarısızlığını ifade ettiğini belirtti.

Ali Bakıri'nin Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı için yayınladığı mesajda "Kudüs'ün ve Filistin'in tam özgürlüğü için belirlenen yüksek hedeflere ulaşma yolunda, değerli kardeşimiz Şeyh İsmail Haniye'nin şehit olduğu, ebedi bir mücahit olan o kıymetli insanın yerine, Filistin İslami Direniş Hareketi - Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı olarak seçilmenizi tebrik eder, Allah'tan size sağlık, başarı ve güç diliyorum." dedi.

Bakıri, bu seçimin, hem Hamas hareketi hem de kahraman Filistin halkı ve direniş ekseni için umut, birlik, güç ve zafer getirdiğini, aynı zamanda Siyonist rejimin ve uluslararası destekçilerinin terör, işgal ve saldırganlık politikalarının çaresizliğini ve başarısızlığını gösterdiğini belirtti.

Kutsal bir mücadele ve kahramanlıkla Filistin'in, özellikle de mazlum ve güçlü Gazze'nin uluslararası bir dava haline geldiğini ve direnişin stratejik bir seçenek haline geldiğini vurguladı.

Yeni Hamas liderliği altında, direniş savaşçılarının birlik ve Filistin halkının efsanevi kararlılığıyla, bu hareketin şehit liderlerinin mücahit yolunun devamını ve Filistin topraklarının özgürleştirilmesi için artan siyasi ve askeri zaferleri görmeyi umduğunu ifade etti.

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