Saveri, olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı

Paris Olimpiyatları'nda devam eden Grekoromen güreş müsabakalarında, ikinci günün sıralama ve final karşılaşmaları yapıldı. 77 kg'da Amin Kaviyani Nejad ve 97 kg'da Muhammedhadi Saveri rakipleriyle karşılaştı.

97 kg kategorisinde, 16 güreşçinin karşılaştığı müsabakalarda, Muhammedhadi Saveri ilk turda ABD'li Joseph Rau'yu 10-1'lik üstünlükle ve teknik üstünlükle yenerek 33. Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları bronz madalyası sahibi Saveri, çeyrek finalde de üstün performans sergiledi ve Kırgızistan'dan Uzur Dzhuzupbekov'u 8-0'lık skorla ve teknik üstünlükle yenerek 97 kg'da en iyi dört güreşçi arasına girdi.

Muhammedhadi Saveri, bu galibiyetle Paris Olimpiyatları'nda yarı finale yükselen ilk İranlı Grekoromen güreşçi oldu. Yarı finalde Mısırlı Muhamed Ali Gabr ile karşılaşan Saravi, 8-0'lık skorla galip gelerek finale çıktı ve altın madalyayı kazandı.