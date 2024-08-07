Şoygu’nun İran ziyareti Amerikan düşünce kuruluşu FDD’yi telaşlandırdı

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu “Demokrasileri Savunma Vakfı” (FDD), 5 Ağustos’ta Tahran’ı Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun Tahran ziyaretinin İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin endişelerin arttığı dönemde gerçekleştirildiğini belirtti.

Demokrasileri Savunma Vakfı'nın analizinde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden biri olan Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü” ifadesi yer aldı.

FDD yayınladığı raporda, “Şoygu, Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’a giden Hamas Lideri Haniye’nin terör edilmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra İran’a gitti. Rusya Haniye suikastını şiddetle kınarken İran Cumhurbakanı ise Rusya’yı değerli bir stratejik ortak olarak nitelendirdi” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Moskova ile Tahran arasındaki askeri işbirliğinin öne çıkarıldı.

Bu rapora göre, ABD böylesine önemli bir ziyaretten memnun değil ve hatta ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller bile Şoygu'nun İran'a yaptığı son geziden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Washington'un Moskova'nın bölgesel gerilimlerin azaltılmasında rol oynamasını beklemediğini belirtti.

Moskova'nın politikalarından hayal kırıklığına uğrayan Miller, Rusya'nın 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Batı lehine yapıcı bir rol oynamadığını ifade etti.