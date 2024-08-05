5 Ağu 2024 16:43
Journalist ID: 5630
News ID: 85559392
T T
0 Persons

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'a geldi

5 Ağu 2024 16:43
News ID: 85559392
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'a geldi

Moskova, İRNA- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Seygey Şoygu bugün Tahran'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ikili ilişkilerin yanı sıra  bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi.

TASS haber ajansının haberine göre Şoygu Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya gelecek.

 Şoygu ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.

Şoygu'nun Tahran ziyaretinde başta ekonomik ve  güvenlik işbirliği olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirilme yolları da gündeme alınacak.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .