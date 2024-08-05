Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'a geldi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi.

TASS haber ajansının haberine göre Şoygu Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya gelecek.

Şoygu ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.

Şoygu'nun Tahran ziyaretinde başta ekonomik ve güvenlik işbirliği olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirilme yolları da gündeme alınacak.