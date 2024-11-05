Hava Kuvvetleri Komutanı: Düşmanın yapacağı her hata pişmanlıkla sonuçlanacaktır

Tuğgeneral Vahedi, Pazartesi akşamı Buşehr'deki Şehit Yasini Hava Üssü'nün yeni komutanının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, düşmanların İslam ordusunun askerlerinin ülke, İslam Cumhuriyeti düzenini ve dini koruma konusunda yüksek bir inanca sahip olduğunu ve bu inançlarının güçlerini iki katına çıkardığını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Şehit Yasini Hava Üssü'nün, Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlayan stratejik bir merkez olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti’ne çok sayıda şehit verdiğini vurgulayan Vahedi, “Gerçek Vaat -2 operasyonunun, Devrim Lideri'nin talimatlarına verilen cevapla gerçekleştirildi. Ardından Buşehir Hava Üssü’nde görevli pilotlar da 26 gece boyunca uçuş hazırlığında kalarak, Hava Kuvvetleri’nin genç neslinin 8 yıllık kutsal savunmada görev yapan öncülerinin yolunu devam ettirdiğini kanıtladı." dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı, bu gecelerde hava savunma tarafından talep edilen tüm uçuşların Buşehr Hava Üssü pilotları tarafından cesaretle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Tuğgeneral Vahedi konuşmasının devamında, insan hakları savunuculuğunu iddia eden çevrelere seslenerek, her gün Gazze, Filistin ve Lübnan'da yüzlerce insanın katledildiğini ancak bu çevrelerin bu durumlara göz yummayı tercih ettiğini de ifade etti.