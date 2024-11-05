"Hüdhüd" ve "Kevser" uyduları dünyanın 500 kilometrelik yörüngesine yerleştirildi

Salı sabahı saat 02.48'de "Kevser" algılama uydusu ve "Hüdhüd" uydusu, Rus Sayoz uydu taşıyıcısı ile "Vostochny" üssünden gelen diğer 51 kargoyla birlikte Dünya'nın 500 km'lik yörüngesine başarıyla fırlatıldı ve birkaç dakika önce bunların yörüngeye yerleştirildiği haberi İran Uzay Örgütü tarafından yayınlandı.

Bu fırlatma birkaç açıdan önemliydi. Önemli noktalardan biri de "Hüdhüd" ve "Kevser"ın özel sektör tarafından tasarlanıp üretilen ilk uydular olmasıydı. Bu da özel sektörün uzay endüstrisine girmesi yönünde büyük bir adımdı. Ayrıca bu bağlamda ilk kez yerli bir üretici, yabancı bir fırlatıcı ile uluslararası fırlatma sözleşmesi imzalayabildi.