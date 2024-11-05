5 Kas 2024 10:50
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News ID: 85650196
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Irakçi: Zelenski'nin İran füzesi iddiasını yalanlamasıyla Avrupa bu iddialara son vermeli

5 Kas 2024 10:50
News ID: 85650196
Irakçi: Zelenski'nin İran füzesi iddiasını yalanlamasıyla Avrupa bu iddialara son vermeli

Tahran, İRNA-Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın İran’dan Rusya’ya füze gönderilmediğini açıkça kabul etmesiyle Avrupa Birliği'nin bu mesnetsiz iddialara son vermesi gerektiğini söyledi.

Irakçi, bugün sabah saatlerinde sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği'nin, İran’ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki temelsiz iddialar üzerine, İran havayollarının Avrupa'ya girişini yasaklayarak sıradan İranlı ve yabancı yolcuları hedef aldığını belirtti.

Irakçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de İran'dan Rusya’ya herhangi bir füze gönderilmediğini açıkça ifade ettiğine dikkat çekerek, “Avrupa Birliği artık bu asılsız iddialara dayalı uygulamalara son vermeli," dedi.

Dışişleri Bakanı, sıradan İran halkını temelsiz bir iddiaya dayanarak hedef almanın etik dışı ve büyük bir hata olduğunu vurgulayarak, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

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