İran: Terör, Siyonist rejimin doğasında var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikastı kınayarak, “Bu tür terör eylemleri Filistin milletinin Kudüs’ün kurtuluşu uğruna Siyonist rejime karşı mücadelesini sürdürme yönündeki kararlılığını ve iradesini asla zedelemeyecek. Bu rejim geçmişte yaptığı suikastlar gibi Şehit Haniye’ye yönelik suikasttan da bir sonuca varamayacak.” dedi.

Sözcü Kenani, “Siyonist rejimin İran cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere İran’ın resmi davetlisi olarak Tahran’da bulunan Filistinli lidere yönelik eylemi uluslararası hukuk ve uluslararası kanunların yanı sıra uluslararası toplumun saygı duyduğu siyasi geleneklerin de açık bir ihlalidir.” ifadesini kullandı.

Kenani, “Terör Siyonist rejimin doğasındadır. Bu rejimin temeli teröre dayanmaktadır ve bekası ise, devlet terörü yaklaşımının devamına bağlıdır. Dünya bu suçu şiddetle kınamalı ve saldırganın cezalandırılmasını desteklemeli. Bunun yanı sıra saldırganı desteklemek anlamına gelen her türlü yaklaşımdan kaçınmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Kenani açıklamasına “Ulusal güvenliğimizi, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkımızı saklı tutuyoruz ve maceracı Siyonist rejimi cezalandırmakta kimsenin tereddüt etme hakkı yoktur” ifadesini ekledi.

Kenani, “Şu ana kadar Rusya, Çin, Cezayir gibi dost ülkelerimizin işbirliğiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması da dahil olmak üzere gerekli siyasi ve diplomatik tedbirleri aldık. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması talebi de gündeme getirildi. Bu toplantının bu hafta çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanıyor.” dedi