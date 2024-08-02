2 Ağu 2024 17:58
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News ID: 85556300
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Kenani: Haydut İsrail rejimi, adalet arayan ulusların ve devletlerin öfke fırtınalarını biçecek

2 Ağu 2024 17:58
News ID: 85556300
Kenani: Haydut İsrail rejimi, adalet arayan ulusların ve devletlerin öfke fırtınalarını biçecek

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin Filistin’deki savaş suçları ve soykırım ile bölgesel ve küresel terörizmi yayarak Filistin, bölge ve dünya halklarının kalplerine öfke ve kin tohumları ektiğini belirtti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X’te yazdığı mesajında, “İsrail rejimi, Filistin'de savaş suçları ve soykırım yapmaya devam ederek, ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ederek ve bölgesel ve küresel terörizmi yayarak uluslararası barış, istikrar ve güvenliği tehdit ediyor. Bu, Filistin, bölge ve dünya halklarının kalplerine öfke ve kin tohumları ekmek demektir.” dedi.

Kenani paylaşımının devamında “Uzak olmayan bir gelecekte, İsrail’in haydut ve ırkçı rejimi, adalet arayan ulusların ve devletlerin öfke ve ateş fırtınalarını biçecek. "  Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar. (Tevbe: 82)" ifadelerini kullandı.

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