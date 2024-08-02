Kenani: Haydut İsrail rejimi, adalet arayan ulusların ve devletlerin öfke fırtınalarını biçecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X’te yazdığı mesajında, “İsrail rejimi, Filistin'de savaş suçları ve soykırım yapmaya devam ederek, ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ederek ve bölgesel ve küresel terörizmi yayarak uluslararası barış, istikrar ve güvenliği tehdit ediyor. Bu, Filistin, bölge ve dünya halklarının kalplerine öfke ve kin tohumları ekmek demektir.” dedi.

Kenani paylaşımının devamında “Uzak olmayan bir gelecekte, İsrail’in haydut ve ırkçı rejimi, adalet arayan ulusların ve devletlerin öfke ve ateş fırtınalarını biçecek. " Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar. (Tevbe: 82)" ifadelerini kullandı.