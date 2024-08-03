3 Ağu 2024 13:19
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News ID: 85557042
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İran'da alüminyum külçe üretimi rekor kırdı

3 Ağu 2024 13:19
News ID: 85557042
İran'da alüminyum külçe üretimi rekor kırdı

Tahran, İRNA- İran Maden ve Mineral Endüstrisi Geliştirme ve Modernizasyon Örgütü (IMIDRO), bu yılın ilk çeyreğinde ülkede dört büyük alüminyum şirketinin üretim yaptığınıve 169 bin 141 ton alüminyum külçeyle yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

İran'ın Güney Alüminyum, İralco, El Mehdi ve Alumina şirketleri 2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu metalin üretiminde yüzde birlik büyümeyle yeni bir rakam kaydetmeyi başardı.

Bu firmalar 2023 yılının aynı döneminde yaklaşık 166 bin 986 ton alüminyum külçe üretmiştir.

Bu rapora göre 2024 yılının Nisan,Mayıs ve Haziran aylarında üretilen alüminyum külçe miktarından "Güney Alüminyum" şirketi 71 bin 363 ton, "İralco" 46 bin 670 ton, "El Mehdi" 41 bin 703 ton ve "İran Alumina" şirketi de 9 bin 405 ton alüminyum üretti. 

Ayrıca İran Alumina Şirketi tarafından bu yılın ilk 3 ayında 57 bin 639 ton alumina tozu, 97 bin 746 ton alüminyum hidrat ve 180 bin 448 ton boksit üretildi.

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