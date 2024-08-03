İran'da alüminyum külçe üretimi rekor kırdı

İran'ın Güney Alüminyum, İralco, El Mehdi ve Alumina şirketleri 2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu metalin üretiminde yüzde birlik büyümeyle yeni bir rakam kaydetmeyi başardı.

Bu firmalar 2023 yılının aynı döneminde yaklaşık 166 bin 986 ton alüminyum külçe üretmiştir.

Bu rapora göre 2024 yılının Nisan,Mayıs ve Haziran aylarında üretilen alüminyum külçe miktarından "Güney Alüminyum" şirketi 71 bin 363 ton, "İralco" 46 bin 670 ton, "El Mehdi" 41 bin 703 ton ve "İran Alumina" şirketi de 9 bin 405 ton alüminyum üretti.

Ayrıca İran Alumina Şirketi tarafından bu yılın ilk 3 ayında 57 bin 639 ton alumina tozu, 97 bin 746 ton alüminyum hidrat ve 180 bin 448 ton boksit üretildi.