İran ham çelik üretimi sıralamasında dünyada 7’nci oldu

Dünya Çelik Birliği’nin Mayıs 2024’deki dünya ham çelik üretim miktarlarına ilişkin raporu İran'ın 2024 yılında aylık bazda ilk kez ham çelik üretimi sıralamasında dünyada 7’nci olduğunu geösteriyor.

Raporda İran'ın bu başarıyı 3 milyon 300 bin ton üretim yaparak ve 2024 yılının ilk beş ayında 2023 yılına göre noktadan noktaya yüzde 2,1 büyüme ve yüzde 9,1 artışla elde ettiği belirtildi.

İran ham çelik miktarı açısından 2024 yılının ilk beş ayında 14 milyon ton üretimle 16 milyon 200 bin ton çelik üreten Almanya ve 15 milyon 500 bin ton çelik üreten Türkiye’den sonra en iyi çelik üretimi sıralamasında dünyada 9’uncu olmuştu.

Dünya Çelik Birliği, Mayıs 2024'te dünya ham çelik üretimine ilişkin olarak şunları kaydetti: “Bu stratejik ürünün üretimi Mayıs 2024’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 165 milyon 100 bin tona ulaştı.”