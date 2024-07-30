Ayetullah Hamaney: Bugün İslam'ın en yüksek bayrağı Gazze halkının elindedir

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, bugün öğle saatlerinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihat Hareketi’nin Genel Sekreteri Ziyad El Nihale ile yaptığı görüşmede mazlum Gazze halkının benzeri görülmemiş duruşu ve direnişinden övgüyle bahsederek “Bugün İslam'ın en yüksek bayrağı Filistin halkının ve Gazze halkının elindedir ve bu direniş sayesinde İslam'ın yayılmasına zemin sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

İslam düşünürlerinin değişmez endişelerinden biri olan İslam'ın nasıl yayılacağı ve bir İslami toplumu modelinin nasıl sunulacağı konusuna değinen Ayetullah Hamaney “Gelinen aşamada artan İslam eğilimi, Filistin milletinin ve Gazze halkının büyüklüğünü göstermektedir.” diye kaydetti.

Ayetullah Hamaney beyanatının devamında “Direnişin büyüklüğünün ve ihtişamının ana sebebi Gazze halkı ve Batı Şeria sakinleridir ve Filistin milletinin ve direniş güçlerinin ilahi yardım ve destekten yararlanacağını umuyoruz.” dedi.

Görüşmede, İran'ın yeni cumhurbaşkanının seçilmesini tebrik eden İsmail Haniye, son seçimlerin yapılmasını İslami düşüncesine dayalı demokrasinin bir simgesi olarak değerlendirdi ve Sayın Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeye işaretle “Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin meselesi ve direniş hareketi konusundaki iyi ve güçlü tutumuna bir kez daha tanık olarak bu tutumlarla gurur duyduk.” ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı, Gazze ve Batı Şeria'daki son siyasi durum ve saha gelişmeleri hakkında “Dün Gazze savaşının 300. günüydü ve artık Filistin halkının ve direniş güçlerinin kahramanlığını ve zaferini tesis etmesi gereken kritik ve tarihi bir aşamaya ulaştık.”dedi.

Görüşmede ayrıca, Filistin İslami Cihat hareketi’nin Genel Sekreteri Ziyad El Nihale, Sayın Pezeşkiyan’ı yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederek, Filistin'e ve direnişe destek veren tutumunu övdüğü konuşmasında “Hamas ve İslami Cihat liderlerinin bugünkü toplantıda ortak varlığı, Filistin'deki direniş güçlerinin birliğinin sembolik bir işaretidir ve bu birlik sayesinde bölgedeki direniş cephesi arasındaki koordinasyon ve iş birliği en üst seviyeye çıkmıştır.” dedi.