Kolombiya ve Venezuela cumhurbaşkanlarından Siyonist rejimin saldırılarına tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırısını defalarca "Filistin'e karşı bir soykırım" olarak tanımlamış ve mevcut çatışmanın yalnızca Filistin ve İsrail halkları arasındaki birkaç on yıllık bir anlaşmazlığa ilişkin olmadığını vurguladı ve bu durumun aslında "güney halklarına karşı küresel bir güç testi" olduğunu ifade etti.

Petro, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı bir paylaşımda, bu testin ABD, Avrupa ve İsrail'in askeri gücünün dünyadaki herhangi bir isyanı bastırabileceğini göstermeye çalıştığını belirtti.

Kolombiya hükümeti, 2024 yılının başından itibaren Siyonist rejimden silah alımını askıya alma talimatı verdi, ardından Bogota ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin kesildiğini duyurdu ve son olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Binyamin Netanyahu'ya karşı açtığı davaya destek verdi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da kendi televizyon programı (Con Maduro+) sırasında, Siyonist rejimin başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Filistin ve Lübnan’a karşı suç işlemek için ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaratılmış bir "canavar" olarak nitelendirdi.

Maduro, "Hitler bile, Amerika ve Batı İmparatorluğu tarafından yaratılan Netanyahu canavarının doğrudan bir soykırımla gerçekleştirdiği şeyi yapmaya cesaret edemedi," dedi.