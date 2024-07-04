BM: Gazze'de her 10 kişiden 9'u en az 1 kez yerinden edildi

Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kudüs'ten çevrim içi bağlanarak BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az 1 kez yerinden edildiğini duyurdu.

Gazze'nin nüfusunun 2,3 milyon olduğunu söyleyen de Domenico, “Geçen yılın Ekim ayından bu yana Gazze'de 37 binden fazla kişi öldürülmüş ve 110 bin kişi yerinden edilmiş. ” dedi.

Andrea de Domenico açıklamasının devamında, “Gazze'nin kuzeyinde hâlâ güneye taşınmaları mümkün olmayan 300 bin ile 350 bin arasında insan yaşıyor. ” ifadesini kullandı.