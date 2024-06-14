14 Haz 2024 09:55
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News ID: 85508719
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BM: Gazze'deki çocuklar dünyanın hiçbir yerindeki çocukların karşılaşmadığı koşullarla karşı karşıya

14 Haz 2024 09:55
News ID: 85508719
BM: Gazze'deki çocuklar dünyanın hiçbir yerindeki çocukların karşılaşmadığı koşullarla karşı karşıya

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Başkanı yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinli çocukların dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çocuğun karşılaşmadığı koşullarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

 Filistin'in "Sama" haber ajansının aktardığına göre, Philippe Lazzarini, Gazze'de birçok çocuğun öldüğünü ve yaralandığını, bu yaraların çoğunun bu çocukların hayatlarının sonuna kadar süreceğini vurguladı.

Lazzarini, hayatta kalan Gazze çocuklarının derin travmalar yaşadığını ve savaşın çocuklukları mahvettiğini belirterek Gazze'de ateşkes sağlanmadığı takdirde kayıp bir neslin olacağını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki şehit sayısının 37.232'ye yükseldiğini bildirdi.

 Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşın iki yüz elli birinci gününde yayınladığı bir açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze Şeridi sakinlerine karşı üç katliam gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda 30 Filistinlinin şehit olduğunu ve 105 kişinin yaralandığını belirtti. Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten  bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki Filistinli şehitlerin sayısı 37.232'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, bu süre zarfında 85.037 Filistinlinin İsrail'in saldırıları sonucu yaralandığını ekledi. Filistinli kaynaklar, İsrail saldırılarında şehit olan çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu bildirdi.

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