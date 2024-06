Bakıri Keni: İran, Siyonist rejimin suçlarına karşı en gür ses oldu

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni'nin Türkiye'nin Ulusal Gazatesi'nde yayınlanan yazısında "Gazze’de yaşanan trajik insanlık dramı her vicdanlı insanın yüreğini sızlatıyor. Geçtiğimiz 80 yılda Kudüs işgalcisi rejimin her türlü baskı ve zulmüne maruz kalan halk, son 8 ayda benzeri görülmemiş saldırıların hedefi oldu. Bu süre zarfında, Gazze’de 36 binden fazla kişi şehit olmuş, 82 binden fazla kişi yaralanmış, on binlerce insan kaybolmuş, ayrıca 2 milyondan fazla sivil yerinden edilmiştir. Uluslararası toplumun dehşet dolu gözleri önünde kapsamlı bir soykırım gerçekleştiren işgalci rejim en ağır uluslararası suçları işlemekten çekinmiyor." ifadeleri yer aldı.

Yazının devamında "Maalesef, uluslararası düzen, bu menfur suçlara son verecek etkili girişimlerde bulunamamıştır. İşgalci rejim, toplu cezalandırma politikası uygulayarak Gazze’de toplumsal çöküş gibi makus ve tehlikeli hedefine ulaşmaya çalışıyor. İşgal rejiminin suçlarını sürdürmesi, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin desteğiyle mümkün olmuştur. Geçen sekiz ayda, mazlum Filistin halkına yönelik barbarca saldırılara karşı en yüksek seslerden biri olan İran İslam Cumhuriyeti, bu saldırıların ve soykırımın bir an önce durdurulması yönünde çaba sarf etmiş ve etmektedir. Biz, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ve İslam dünyasının bir üyesi olarak, sorumluluğumuzun bilincindeyiz; Gazze’ye yardım için her fırsatı ve yolu kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz." denildi.

Bakıri Keni ayrıca D-8'in İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü toplantısının konu üzerindeki etkisine de değinerek "Bu temelde, Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (D-8) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nı düzenleme girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın davetine binaen İstanbul’daki toplantıya katılım sağlayacağız. D-8 Acil Bakanlar Toplantısı, bu teşkilatın geçen 8 ay içinde, bu alandaki ikinci girişimidir. Dakka’daki bir önceki girişim, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından yalnızca iki hafta sonra, İran İslam Cumhuriyeti heyetinin inisiyatifiyle Filistin’e destek veren ortak açıklama şeklinde gerçekleştirildi. Açıklamada, üye ülkeler, Filistin halkı ile dayanışma ve desteklerini ilan ederek saldırıların durdurulması ve insani yardım gönderilmesi konusunda uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundurlar." ifadelerini kullandı.