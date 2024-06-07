Kenani: ABD ve Avrupa'nın Siyonist rejime verdiği desteğin durdurulması, Filistin'deki acı trajediye son vermenin tek yoludur.

Sosyal medya üzerinden, ABD ve Avrupa'nın Siyonist rejime verdiği desteğin durdurulmasının Filistin'deki acı trajediye son vermenin tek yolu olduğunu ifade eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani " Sadece sözlerle değil, Amerika ve Avrupa'nın ırkçı Siyonist rejime verdiği desteğin tamamen ve pratik olarak durdurulması, bu acı verici trajediye ve Filistin'deki insanlara yönelik pervasız ve vahşi şiddete son verecektir." ifadelerini kullandı.

Kenani yazısında" AB dış politika şefi Joseph Burrell: Gazze'den gelen raporlar yüzbinlerce masum insanın hayatına yön veren tek gerçeğin şiddet ve acı olduğunu gösteriyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın emri doğrultusunda raporlara ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Kenani yazının devamında "Apartheid rejiminin Filistin vatandaşlarına, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği suçlar tüm dünya insanları için açıktır ve elbette korkunç ve ölümcüldür. Sadece sözlerle değil, Amerika ve Avrupa'nın ırkçı Siyonist rejime verdiği desteğin tamamen ve pratik olarak durdurulması, bu acı verici trajediye ve Filistin'deki insanlara yönelik pervasız ve vahşi şiddete son verecektir." dedi.