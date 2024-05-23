90 ülkenin devlet başkanı ve üst düzey yetkilisi Şehit Reisi için saygı duruşunda bulundu

Tahran’daki Liderler Zirvesi Salonu’nda dün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki şehitler için düzenlenen anma törenine birçok ülkenin devlet başkanı ve bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili katıldı.

Türkmenistan Milli Lideri, Katar Emiri, Tunus ve Tacikistan'ın cumhurbaşkanları, Irak, Pakistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye başbakanları, Lübnan, Cezayir, Kazakistan, Mali, Etiyopya parlamentoları başkanları, Rusya Duması, Özbekistan Yasama Meclisi ve Yüksek Meclisi Başkanları, Irak Meclisi’nin eski ve mevcut başkanları, bir grup Iraklı milletvekili, Türkiye ve Hindistan'ın cumhurbaşkanı yardımcıları ve Kırgızistan, Ermenistan, Çin, Afganistan ve Sırbistan'ın başbakan yardımcıları ve Japonya İmparatoru'nun özel temsilcisi Tahran Liderler Zirvesi Salonu'na gelen ve Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir’e taziyelerini sunan üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

Ayrıca Türkiye, Lübnan, Bahreyn, Mısır, Tunus, Kuveyt, Özbekistan, Tacikistan, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Venezuela, BAE’nin dışişleri bakanları, Suudi Arabistan Kralı Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı, Ürdün Özel Temsilcisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas’ın bazı önge gelen üyeleri, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Haşdi Şabi Başkanı ve bazı üst düzey üyeleri, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı, Malezya Hükümeti Özel Temsilcisi, Sri Lanka Hükümeti Özel Temsilcisi, Pakistan Ticaret Bakanı, Pakistan İçişleri Bakanı, Pakistan Enformasyon Bakanı, Pakistan Kültür ve Ulusal Miras Bakanı, Sırbistan Kabine üyesi, Nikaragua Devlet Başkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanının özel elçisi olarak Maldivler Kentsel Gelişim Bakanı, Umman Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı, Sırbistan Müşavirler Bakanı, Irak Sanayi Bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Müşavirler Bakanı da bu törende hazır bulunan diğer konuklar arasında yer aldı.

Lübnan Şii Yüksek Meclisi Başkan Vekili, Azerbaycan Parlamentosu'ndan 3 milletvekili, Türkiye Parlamentosu'nun Saadat ve Vatan partilerinden milletvekilleri, Etiyopya Yüksek İslam Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, Asya'da İşbirliği ve Güven Oluşturma Konferansı (SICA) Genel Sekreteri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Müzakere Kurulu Başkanı, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, Filistin Halk Cephesi Sekreteri ve Singapur Özel Elçisi de Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir’e taziyelerini sunarak Şehit Reisi ve beraberindekiler için saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki kişiler için dün Tahran’da milyorca kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin cenaze namazını İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney kıldı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve diğer kişiler 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düştü.