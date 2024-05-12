Tel Aviv'deki gösteriler yeniden şiddete dönüştü; Polisler, Bibi'yi protesto edenlere saldırdı

Filistin merkezli Sama'da yer alan habere göre, Haaretz gazetesi, cumartesi gecesi Tel Aviv'de Netanyahu kabinesinin istifasını isteyen protestocularla polis arasında çatışma çıktığını yazdı.

Haaretz ayrıca , Siyonist rejim polisinin, Tel Aviv'de Gazze'deki direnişle birlikte derhal esir değişimi talebinde bulunan protestoculara saldırarak onları bastırıp dağıtmaya çalıştığını ve Cumartesi gecesi protestoların sona ermesinin ardından yüzlerce protestocu yolları kapatmak için şehrin merkez otoyoluna doğru ilerlediğini ve polisin burada çok sayıda aktivisti tutukladığını aktardı.

Siyonist esir aileleri geçtiğimiz Cumartesi gecesi Tel Aviv'deki gösteride "Netanyahu kabineyi tam bir başarısızlığa sürüklüyor ve savaşa ilişkin henüz net bir strateji yok. Esirleri kurtarmak istiyorsak önce kabinesini devirerek İsrail'i Netanyahu'nun elinden kurtarmalıyız." demişlerdi. Bu aileler, Gazze'deki tutsakların serbest bırakılmasına kadar gösterilerin devam edeceğini vurgulayarak, Siyonistlerin protesto için sokaklara çıkmasını istedi.

Bu doğrultuda Siyonist medya, Netanyahu'nun Tel Aviv ve Hayfa kentleri arasında yer alan Caesarea kentindeki evinin önünde binlerce kişinin protesto gösterisi yaparak istifasını talep ettiğini bildirdi.