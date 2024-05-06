ABD ve Siyonist rejimin Yemen'deki casusluk operasyonu başarısız

Yemen'in resmi haber ajansı Saba'da yer alan habere göre, Yemenli bir güvenlik kaynağı, ülkenin istihbarat teşkilatlarının ABD ve Siyonist rejimin casusluk operasyonlarını engellemeyi başardığını bildirdi.

Bu rapora göre Yemen güvenlik kurumları bu operasyonun ayrıntılarını bugün açıklayacak.

Geçtiğimiz aylarda, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişini desteklemek amacıyla Yemen ordusu, Kızıldeniz'deki işgal altındaki topraklara ve Bab el-Mendeb Boğazı'na giden çok sayıda Amerikan, İngiliz ve Siyonist gemi veya gemiyi hedef almıştı.

Yemen ordusu güçleri, Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurana kadar bu rejimin gemilerini veya Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden gemileri hedef alacağını defalarca açık açık beyan etti.