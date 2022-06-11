Nijerya Dışişleri Bakanı Danışmanı ile Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan arasında siyasi istişareler

İki ülkenin son yıllarda ekonomik ve ticari alan başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Abdullahiyan, ''İki ülke ekonomik ilişkileri, ikili mevcut kapasitelerden çok uzaktadır. Ancak Reisi Hümümeti döneminde Nijerya başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmede kararlıyız. Nijerya ile ilişkilerimizin artması için herhangi bir kısıtlamayı kabul etmiyoruz ve bu toplantının düzenlenmesi, ikili ilişkilerin büyümesinde önemli adım olarak öne çıkıyor'' derğerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Nijeryalı mevkidaşı Muhammed Buhari'ye selamlarını ileten Emir Abdullahiyan, Nijarya Cumhurbaşkanı'nı Tahran'a resmi ziyarete davet etti.

Nijerya Dışişleri Bakanı Danışmanı Dada da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın bu toplantının başarılı düzenlenmesi için gösterdiği çabaya teşekkür ederek, ''İyi planlama ile ikili ilişkilerde birçok fırsatla karşı karşıyayız ve bu toplantı sonucu alınan kararların ikili ticari işbirliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlamasını umuyoruz'' diye belirtti.

Nijerya'nın İran'la işbirliğini artırmaya hazır olduğuna dikkati çeken Dada, ''Gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesini bekliyoruz'' diye ekledi.

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