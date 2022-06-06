İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Nijerya’daki Kilise Saldırısına Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade Nijerya’daki bir kiliseye yapılan silahlı saldırıyı kınayarak Nijeryalı vatandaşların hayatına kaybetmesinden ötürü bu ülkenin hükumeti ve halkına başsağlığı diledi.
Sait Hatipzade söz konusu üzücü olayı şiddetle kınayarak bu olayların ilahi dinler arasında fitne oluşturup anlaşmazlık yaratma çabası olarak nitelendirdi.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Nijerya’da bir kiliseye yapılan silahlı saldırıyı kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade Nijerya’daki bir kiliseye yapılan silahlı saldırıyı kınayarak Nijeryalı vatandaşların hayatına kaybetmesinden ötürü bu ülkenin hükumeti ve halkına başsağlığı diledi.
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