İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Nijerya’daki Kilise Saldırısına Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade Nijerya’daki bir kiliseye yapılan silahlı saldırıyı kınayarak Nijeryalı vatandaşların hayatına kaybetmesinden ötürü bu ülkenin hükumeti ve halkına başsağlığı diledi.



Sait Hatipzade söz konusu üzücü olayı şiddetle kınayarak bu olayların ilahi dinler arasında fitne oluşturup anlaşmazlık yaratma çabası olarak nitelendirdi.





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



