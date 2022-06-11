İran'dan zorlayıcı tek taraflı yaptırımların son bulması çağrısı

BM Genel Kurulu'nda AIDS hastalığı ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan İrşadi, ''Maalesef İran'a dayatılan tek taraflı ekonomik, bankacılık ve finans ambargoları ciddi şekilde İranlıların sağlık ve tedaviye erişim hakkını ihlal etmiş ve özellikle AIDS ile boğuşan hastalar bu durumdan doğrudan olmusuz şekilde etkileniyorlar'' diye belitti.

İrşadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''BM Genel Sekreteri'nin AIDS hastalığının bitirilmesi için eşitsizliklerin kaldırılması gerektiğini yönündeki raporunda da işaret edildiği gibi 2030 yılına kadar bu hastalığın yok edilmesi ile ilgili çalışmalar, öngörülen programdan geride kalmıştır. Dolayısıyla üye ülkeler bu amaca ulaşmak için etkin ve ciddi adımlar atmalıdır.

Aynı zamanda korona salgını ile mücadele etmek zorunda kalan günümüz dünyasında sağlık ve tedavi hizmetlerine eşitçe erişim konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti Devleti Asya kıtasında AIDS'ın önlenmesi açısından büüyk kazanım ve başarılar elde eden nadir ülkelerden biridir. Ayrıca üşkemiz AIDS hastalığına yakalanan kişilere sağlık ihtiyaçlarını ücretsiz dağıtan ülkeler arasında dikkat çekiyor.

AIDS'ın anneden çocuğa geçmesini önlemek, İran'ın önemli önceliklerinden biri olarak BM AIDS Ortak Porgramı da bu yönde önemli rol üstelenebilir".

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