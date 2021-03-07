BM'nin uygulama müdürü, İran'ın AIDS'le mücadeledeki rolüne övgüde bulundu

Bayan Winnie Bainima, İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane'ye, İran'ın AIDS ile mücadeledeki rolünü takdir eden ve İran ziyaretini memnuniyetle karşılayan bir mektup gönderdi.

Bainima mektubunda İran'ın AIDS'e yaklaşımının bir "zarar azaltma modeli" olduğuna dikkat çekerek, eşsiz bir AIDS yönetimi modeline öncülük ettiği için İran'ı takdir edip AIDS ile küresel mücadele için bu kritik yılda Birleşmiş Milletler AIDS (PCB) Koordinasyon Komitesi üyesi olarak İran'ın desteğinden ve rehberliğinden memnuniyetle söz etti.

Bainima,'İlk AIDS Örnek Raporunun 40. yıldönümü ve Ortak Programın başlatılmasının 25. yıldönümü ile eşzamanlı olarak, "Küresel AIDS Stratejisi 2021-2026" sloganı, herkesin AIDS ile mücadeleyi yeniden inşa etme, sürdürme ve hızlandırmada ve AIDS salgınını sona erdirmede ilerlemesinin önünü açmalıdır'dedi.

Birleşmiş Milletler AIDS Ortak Programı uygulama müdürü ayrıca, İran'dan Birleşmiş Milletler Ortak Programı AIDS'e karşı stratejik belgelerin hazırlanması sürecindeki aktif ve yapıcı rolü ve katılımı için teşekkür etti.

Bainima, İran'ın bu kurumun faaliyetlerini ilerletmedeki rolü için olağanüstü övgüde bulunurken, İran ziyaretini mümkün olan en erken fırsatta yapılmasını memnuniyetle karşıladı.



باینیما ضمن تحسین و تمجید زاید الوصف از نقش ایران در پیشبرد فعالیت‌های نهاد مزبور از سفر به ایران در اولین فرصت ممکن استقبال کرده است.