Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan İranlı meslektaşına tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı

Aliyev mesajında, Meşhed-Yezd tren kazasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, olay sonucu İranlı vatandaşların hayatını kaybetmesindne dolayı Cumhurbaşkanı Reisi ile İran devleti ve halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı mesajının sonunda, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İran'ın doğusunda yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 13 kişi hayatını kaybederken, 60 yolcu ağır yaralandı.

Yezd şehrine giden trenin yola çıktığı Tebes kentinden 50 km uzakta raydan çıkmadan önce bir iş makinesiyle çarpıştığını söyledi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini 60 yolcunun ise ağır yaralı olduğunu duyurdu.

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