Tebriz'de bir savaş uçağı kazasında iki pilot şehit olurken, bir vatandaş hayatını kaybetti

İRNA'ya konuşan Hünerber, 'Bu savaş uçağının düşmesinden hemen sonra, valiliğin tüm kriz yönetimi çalışanları, itfaiye, acil durum ve diğer yardım görevlileri olay yerindeydi ve şimdi yangınla mücadele operasyonları sürüyor. Edinilen son bilgilere göre bir Tebriz vatandaşı ile Sadık Fellahi ve Hanifehzad adlı iki pilot olay yerinde şehit düştü' dedi.

Bu savaş pilotunun tüm fedakarlığı ve cesaretiyle şehir içinde büyük çaplı bir kazayı önlediğini kaydeden Hünerber, 'Cesareti, savaş uçağının yerleşim bölgelerine düşmesini mümkün olduğunca engelledi ve savaş uçağını, kaza mahallinde ıssız olacak şekilde yönlendirdi' diye belirtti.

Bu sabah, bir F-5 savaş uçağı Tebriz şehrinin içinde uluslararası havaalanının yakınında, Tebriz'in eski mezbahası ile Şehit Alipur spor salonundaki okullardan birinin yanında teknik arızaya uğadı.

İlk bilgilere göre uçak şans eseri kapalı olan bir okulun duvarına çarptı. Pilotun muhtemelen uçağın yerleşim bölgesine düşmesi ve hayatını kaybetmesi nedeniyle uçaktan dışarı atılmadığı söyleniyor.

Kazanın meydana geldiği stadyumun genişliğinin küçük olması nedeniyle, uçak stadyumun ve caddenin dışına girerek vatandaşlardan birinin ölümüne neden oldu.

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