İranlı taksi şoförü, yolcunun parasını kendisine geri verdi

Emir Arslan Feramerzi adlı kişi taksicilik hizmeti yaparken bir yolcunn 15 milyon Tümen parasını düşürmesi sonrası alkış toplayan bir hareketle parayı yolcuya hiç karşılık beklemeden geri verdi.

Kirmanşah Yolcu Taşımacılığı İdaresi Başkanı Muhammed Mehdi Ahmedi ise bu emin taksiyi takdir toplantısında yaptığı açıklamada, ''Şehir içi taşımacılık faaliyetinde gerekli şartı, iyi ahlaktır ve taksicilerin eminliği, onların en belirgin özelliğidir'' dedi.

Ahmedi, ''Çok şükür Kirmanşah'taki taksiciler, bu davranışı düstur edinerek en iyi biçimde vatandaşlara hizmet sunuyorlar'' diye ekledi.

1 milyon nüfuslu Kirmanşah kentinde taksi, otobüs ve telefon taksileri olmak üzere 10 bin civarında taksi faaliyet ediyor.

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