BM: Karabağ'daki tüm taraflar durumu tırmandırmaktan kaçınmalı

BM sözcüsü Stephen Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karabağ'da ve çevresinde devam eden gerilimlere ilişkin haberler konusunda endişeliyiz. AGİT Minsk Grubu Başkanlarının bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik üçlü çabalarını ve etkileşimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çabalar, ateşkese saygı gösterilmesini ve üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak için yapılmalıdır" dedi.

Sözcü, tarafları durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylem veya açıklamadan kaçınmaya ve yerel halkın insani endişeleri de dahil olmak üzere geri kalan tüm sorunları doğrudan diyalog yoluyla çözmeye çağırdıklarını dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bölgeye girerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Karabağ'da konuşlu güçlere Türk yapımı insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ise, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprakları olarak kabul edilen Ferruh köyünde Azerbaycan ordusunun mevzilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır" açıklamasını yaptı.

Moskova Cumartesi günü Bakü'yü bölgeye girerek Karabağ ordusunun mevzilerine insansız hava araçlarıyla saldırmakla ve 2020 barış anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

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