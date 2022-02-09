Dünya Ermenileri Lideri, İran’a teşekkür etti

Gargin, Uluslararası Ermenistan- İran Tarihi Geçmiş ve Gelecek isimli konferansa gönderdiği mesajda iki ülke iyi komşuluk ilişkilerine atıfta bulunarak iki ülke ilişkilerinin iki dinin ve medeniyetin iyi komşuluk belirtisi olduğunu söyledi.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 30. yılına değinen Gargin yakın kültürel ilişkilerin eskiye dayalı ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını ve İran’da Ermenilerin kültürel eserlerine gösterdiği ihtimamdan dolayı teşekkür etti.

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2012