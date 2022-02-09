9 Şub 2022 17:11
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News Code: 84645437
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Dünya Ermenileri Lideri, İran’a teşekkür etti

Dünya Ermenileri Lideri, İran’a teşekkür etti

Tahran, IRNA- Dünya Ermenileri Lideri İkinci Caslig Gargin, İran’ın 44 günlük Karabağ savaşında sergilediği ilkesel tutum ve barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

Gargin, Uluslararası Ermenistan- İran Tarihi Geçmiş ve Gelecek isimli konferansa gönderdiği mesajda iki ülke iyi komşuluk ilişkilerine atıfta bulunarak iki ülke ilişkilerinin iki dinin ve medeniyetin iyi komşuluk belirtisi olduğunu söyledi.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 30. yılına değinen Gargin  yakın kültürel ilişkilerin eskiye dayalı ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını ve İran’da Ermenilerin kültürel eserlerine gösterdiği ihtimamdan dolayı teşekkür etti.

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