Bakü, Moskova’nın Karabağ Bölgesinde Ateşkesin İhlal Edildiğine Dair İddialarını Reddetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Pazar günü yayınladığı bir bildiride 9 Kasım 2020 tarihinde yapılan 3 taraflı anlaşmaya uyduğunu vurgulayarak Azerbaycan’ın söz konusu anlaşmadaki hiçbir maddeyi ihlal etmediğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirinin devamında Zakir Hasanov’un Rus mevkidaşı ile 25 Mart tarihinde bir telefon görüşmesinde Karabağ’ın son durumunu değerlendirdiği yer alıyor.

Bildirinin devamında “Buna rağmen 26 Mart tarihinde Ermenistan’ın yasal olmayan silahlı güçleri birtakım kışkırtıcı eylemlerde bulunduktan sonra verilen karşılığın sonucunda geri çekildi.” ifadeleri yer alıyor.



Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında düzenlenen anlaşmanın 4. maddesinde Ermenistan’ın geriye kalan silahlı güçleri ve yasal olmayan silahlı teşkilatının Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından çıkması gerektiği yer alıyor ancak Azerbaycan hükumeti söz konusu maddenin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirinin devamında şu ifadeler yer alıyor:



“Bu meseleyi göz önünde bulundurarak Rusya Dışişleri Bakanlığından üçlü anlaşmanın maddeleri gereği geride kalan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve yasal olmayan silahlı güçlerinin de Azerbaycan’ın kabul edilmiş uluslararası sınırlarından geri çekilmesini ve Azerbaycan’a ait bölgelerin doğru ve kabul edilmiş isimlerini kullanmasını talep ediyoruz.”



Rusya Savunma Bakanlığı Cumartesi gecesi yayınladığı bildiride Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Karabağ bölgesinde Rusya barış sağlayıcı güçlerinin sorumluluğunda olan bölgeye girdiklerini bildirmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı’nın bildirisine göre Azerbaycan Karabağ bölgesinde 4 İHA saldırısı düzenledi ve Moskova Azerbaycan’dan güçlerini geri çekmesi doğrultusunda talepte bulunuyor.



Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes Rusya’nın aracılığıyla imzalandı ve Rusya Barış Sağlayıcı Güçleri gerginlik konusu olan bölgeye sevk edilmişti.



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