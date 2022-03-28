28 Mar 2022 14:44
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Petrol Bakanı: 27. OPEC Plus Zirvesi mevcut dünya durumunda özel önem taşıyor

Petrol Bakanı: 27. OPEC Plus Zirvesi mevcut dünya durumunda özel önem taşıyor

Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Cevad Oci, Perşembe günkü OPEC Plus toplantısına atıfta bulunarak, "Bu önemli bir toplantı, önümüzdeki haftalar ve aylarda kesinlikle petrol fiyatlarını etkileyecek" dedi.

İRNA'ya konuşan Bakan Oci, "27. OPEC Plus Zirvesi 3 Nisan Perşembe günü yapılacak.  Bu önemli bir toplantı. OPEC Plus üye ülkeleriyle lobi ve istişareler devam ediyor ve umuyoruz ki bu OPEC Plus toplantısında üyeler tarafından alınacak iyi kararlarla güzel şeyler olur'' değerlendirmesinde bulundu.

OPEC Plus 27. zirve toplantısı Perşembe günü yapılacakken, siyasi risklerden etkilenen siyah altının (petrol) fiyatı şu an 120 doların üzerinde seyrediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti ve geçen hafta Yemen güçlerinin Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıları petrol fiyatlarını artırdı.

Suudi Arabistan'ın saldırıların ardından petrol piyasasının dengesinden sorumlu olmadığını açıklaması sonrası petrol fiyatları her gün yüzde bir artış gösterdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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