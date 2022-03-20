İran, Türkiye'de düzenlenen bisiklet yarışmasında 9. sırada yer aldı

Asya Yol Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan milli bisiklet takımımız, kamplar yaptıktan sonra daha hazırlıklı olmak için Türkiye'de düzenlenen tek etaplı iki yarışmaya katılmak için bu ülkeye gitti.

İran milli takımı, Azad Üniversitesi adı altında bu yarışmalardaki ilk müsabakasında 149.29 km'lik mesafe ile Aydın Aliyari vasıtasıyla Umut yaş kategorisinde dokuzunculuğu elde etti.

Ayrıca 3 saat 13 dakika 42 saniye ile Muhammed İsmail Çayçı 32. sırda, aynı zamanlama ile Muhammed Gençhanlu 33. ve 3 saat 17 dakika 30 saniye ile Aydın Alyari 38. ırada yer aldı.

Tebriz Azad Üniversitesi binicilerinin bugün Asya Yol Şampiyonasına hazırlanmak için dağlık bir rotada yarıştıklarını belirtmekte fayda var. Asya yarışmaları 25-29 Mart tarihleri ​​arasında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish