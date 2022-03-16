17 Mar 2022 02:51
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İranlı annenin üçüncü doğumunda dört oğlu oldu

İranlı annenin üçüncü doğumunda dört oğlu oldu

Senendec, İRNA- Kürdistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Direktörü, Senendecli genç bir annenin üçüncü hamileliğinde dört oğlu olduğunu söyledi.

Arzu Fellahi, İRNA'ya yaptığı açıklamada, "24 yaşındaki bu anne Senendec linin Serenciyane köyünden ve Salı sabahı doğum sancılarıyla Besat hastanesine geldi" dedi.

Bu genç annenin ilk muayenelerini yapıp ameliyathaneye alındıktan sonra sezaryen ile dördüz erkek doğurdunu dile getiren Fellahi, bu dördüzlerden 2'sinin YYBÜ servisine, 2'sinin ise yenidoğan servisine nakledildiğini kaydetti.

Fellahi, "Bu anne doğum sonrası koğuşunda hastaneye kaldırıldı ve durumu uygun ve stabil" diye ekledi.

Kürdistan ilinin merkezi Senendec, 500 binden fazla nüfusa sahip.

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