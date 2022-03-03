3 Mar 2022 18:29
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İran Sağlık Bakanı: İran kök hücre alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

İran Sağlık Bakanı: İran kök hücre alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanı Behram Eynollahi, İran’ın 800 kök hücre araştırma merkezi, 1000 hastane ve 150 bin yatakla bu alanda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldığını bildirdi.

Bir açılışta konuşan Eynollahi, devrim öncesi İran’da uzman kadrolar olmadığı için hastaların yurt dışına gönderildiğini fakat şu an tedavilerin tamamının yerel imkanlarla yapıldığını söyledi.

İran’da 63 tıp fakültesi bulunduğunu ifade eden Eynollahi, şu an bu merkezlerde 250 bin kişinin tahsil gördüğünü belirtti.

Korona ile ilgili mücadelede İran’ın başarılarını sayan Eynollahi, şu ana kadar İran’da 142 milyon doz korona aşısı yapıldığını ifade etti.

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