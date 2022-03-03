İran Sağlık Bakanı: İran kök hücre alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasındadır

Bir açılışta konuşan Eynollahi, devrim öncesi İran’da uzman kadrolar olmadığı için hastaların yurt dışına gönderildiğini fakat şu an tedavilerin tamamının yerel imkanlarla yapıldığını söyledi.

İran’da 63 tıp fakültesi bulunduğunu ifade eden Eynollahi, şu an bu merkezlerde 250 bin kişinin tahsil gördüğünü belirtti.

Korona ile ilgili mücadelede İran’ın başarılarını sayan Eynollahi, şu ana kadar İran’da 142 milyon doz korona aşısı yapıldığını ifade etti.

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2012