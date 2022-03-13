İran ilk elektrikli otobüsü görücüye çıktı

Bu elektrikli otobüs, İran Hodro tarafından son 16 ayda geliştirilen yedi üründen biri. Elektrikli otobüsün üretim kapasitesi günde dört adet ve yılda yaklaşık bin otobüstür.

Elektrikli otobüsün tanıtım törenine İran Hodro Genel Müdürü ve İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme Örgütü (İMİDRO) çalışanları katıldı.

Bu şirket yılda 1 milyondan fazla araç üretiyor: otomobil (550 bin), otobüs, kamyon, kamyonet. Bu göstergeye göre İran Hodro dünyada 13. sırada yer alıyor.

İran'a ek olarak İran Hodro'nun üretim tesisleri Azerbaycan, Mısır, Suriye, Venezuela ve Senegal'de bulunmaktadır.