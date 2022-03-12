Irak Dışişleri Bakanı: İran-Suudi Arabistan müzakerelerinin 5. turu Çarşamba günü Bağdat'ta yapılacak

Fuad Hüseyin bu haberi Türkiye'de katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'na duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Tahran'ın müzakereleri sürdürmeye her zaman hazır olduğunu ve bir sonraki turun Riyad'ın kararına bağlı olacağını belirtmişti.

Mayıs 2021'de ilk kez Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yıllarca gergin ilişkilerden sonra Irak'ın İran-Suudi Arabistan arasındaki doğrudan görüşmelere 4 kez ev sahipliği yaptığını duyurdu.

Ayrıca Irak ulusal güvenlik danışmanı Kasım el-Aracı, yaklaşık bir ay önce Bağdat'taki İranlı ve Suudi yetkililer arasındaki görüşmelerin sonucunun iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden açılmasına yol açacağını söyledi.

el-Aracı, İran ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta yapılacak beşinci tur müzakerelerin önemli olacağını ve bu görüşmelerin sonuçlarının İran ve Suudi büyükelçiliklerinin yeniden açılmasına yol açacağını sözlerine ekledi.

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