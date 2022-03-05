Riyad, İran ile ilişki kurma niyetinde

İRNA'ya verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran-Suudi ilişkileriyle ilgili bir soruya ve üst düzey bir Suudi yetkilinin son açıklamalarına yanıt olarak, 'İran ile Suudi Arabistan ilişkileri bu ülkenin diplomatik ilişkileri kesme kararı alması neeniyle kesilmiş durumda. Bununla birlikte, bu ilişkiler önceki yıllarda neredeyse sabitti ve İran, ilişkileri iyi niyetle geliştirme isteğini dile getirmiştir' diye belirtti.

Bölgenin bazı meselelerinde farklı görüş ve yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, 'Ancak anlaşmazlığın taraflarca yönetilmesi dost ve kardeş ülkelerin yanı sıra iki milletin de çıkarlarına hizmet edebilir. Geçen yıl Suudi Arabistan ile dört tur görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler iyi bir atmosfer yarattı ve küçük de olsa sonuçlar getirdi ve Suudi Arabistan'ın diyalog yoluna girmesinden ve bu görüşün devam etmesinin olumlu sonuçlara yol açabileceğinden memnunuz, çünkü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesi iki ülkenin çıkarınadır' değerlendirmesinde bulundu.

Üst düzey Suudi yetkilinin son açıklamalarını Riyad'ın ikili ilişkileri ilerletme konusundaki yeni arzusunu göstermek için bir temel olarak değerlendiren Emir Abdullahiyan, "Bu tür açıklamaları hoş karşılıyoruz' diye açıkladı.

Reisi Hükümeti'nin komşularla etkileşim talebini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Sayın Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konudaki kararlılığını defalarca vurguladı" dedi.

Yemen krizinin çözümü siyasi değil

Yemen kriziyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı, "Yemen krizine askeri bir çözüm olmadığı açık. Yemen tüm Yemenlilerindir. Yemen'in çözümü siyasidir ve dış müdahaleden uzak Yemen-Yemen diyaloğuna dayalıdır ve bu, kuşatma ve savaşın sona ermesiyle sağlanacaktır'' diye ekledi.

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