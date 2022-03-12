ABD Dünya Oyunlarında önde gelen dört İranlı karateci yer alacak

Dünya Federasyonu, Zabihullah Purşib, Seccad Gençzade, Behmen Asgeri ve Hamide Abbasali'nin de aralarında bulunduğu 2022 Dünya Karate Oyunları'na katılma hakkını elde edenlerin tam listesini yayınladı.

Buna göre, eksi 84 kg ağırlığındaki Purşib, artı 84 kg ağırlığındaki Gençzade, eksi 75 kg ağırlığındaki Asgeri ve 68 kg ağırlığındaki Hamide Abbasali, Birmingham'da oynanacak yarışmalara katılma izni aldı.

Her ağırlık kategorisinde dünyanın en iyi sekiz karatecinin yarışacağı müsabakalar Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği düzenlenecek. Yarışmalarda 5 kıtadan 96 karateci yer alacak. Bu yarışmalar Uluslararası Komite'nin kapsadığı alanlarda yapılacak.

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