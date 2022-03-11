AB İçişleri Komiserinden Ukraynalı ve Orta Doğulu sığınmacılar arasında ayrımcı politika itirafı

AB İçişleri Komiseri Alva Johansson, "[Ukraynalı sığınmacıların giriş koşullarının Orta Doğu'daki sığınmacılarınkinden farklı olduğunu] tamamen söylemeliyim, artık daha hazırlıklıyız. Şu anda tanık olduğumuz, eşi görülmemiş bir hareket ve AB üyeleri arasında Ukraynalı sığınmacılarla ilgili bir dayanışma var. AB üyeleri şimdiye kadar Ukraynalı sığınmacıları kabul etmek için işbirliği yaptı ve sığınmacıları şimdi yeniden dağıtmaya gerek yoktur'' diye belirtti.

AB yetkilisi, Ukrayna mülteci krizini büyük bir kriz olarak nitelendirerek, 'Ancak bunun birlik ve dayanışma açısından eşi görülmemiş olduğunu söylemeliyim. Maalesef durum daha da kötüye gidiyor ve daha fazla Ukraynalının kaçtığını görüyoruz. Tam olarak kaç tane olduğunu bilmiyoruz, ancak milyonlarca kişinin [buraya Batı Avrupa'da] geleceğini tahmin ediyorum'' değerlendirmesinde buludnu.

İnsan kaçakçılığı çetelerinin yetimlere yönelik tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan Johansson, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından bu yana son iki hafta içinde iki milyondan fazla mülteciyi kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşının insani sonuçlarıyla başa çıkmak için 500 milyon Euro'luk bir acil durum bütçesi ayırdı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bugüne kadar 2.3 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden kaçtığını ve 1.9 milyonunun daha yerinden edildiğini söyledi.

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