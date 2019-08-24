İran'da göçmen öğrencilere uluslararası yardım yüzde 2'yi bile geçmiyor

- İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Uluslararası İşler ve Yurt Dışu Okullar Merkezi Başkanı Gulamrıza Kerimi, bu düşük katkıya rağmen dünya standardının masrafların yüzde 50'sinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği veya diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından ödenmesini zounlu kıldığını belirtti.

İran'ın göçmen öğrencilerin eğitimi ile ilgili görevlerini yerine getirdiğine dikkati çeken Kerimi, 'Ancak uluslararası kurum ve kuruluşlar kendi üzerlerine düşeni yapmamış ve biz sürekli bu konuyu uluslararası arenaya taşımaktayız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan eğitim gören göçmen çocukların sayısının 473 bin olduğuna işaret eden Kerimi, bunlardan 443 binini 28 bin okulda eğitim gören Afganlardan oluştuğunu açıkladı.

İran'da resmi olarak kayıtlı 1 milyona yakın göçmenin yaşadığına değinen İranlı yetkili, kayıt dışı göçmenlerin 2 milyonu bulduğunu ve bunlarla birlikte toplam göçmen sayısının 3 milyona yaklaştığını kaydetti.

40 yılı aşkındır İran'da yaşayan 3 milyon Afgan göçmene İran İslam Cumhuriyeti Devleti, öğretim ve üniversite hizmeti dahil, her türlü hizmette bulunmuştur.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Afgan sığınmacılara eğitim ve üniversite hizmetlerinin en uygun biçimde verilmesi gerektiğini vurgu yapmıştır.

Geçtiğimiz yıl 473 bin Afgan öğrencinin eğitim gördüğü İran okullarında bu yıl, bu sayının 500 bin kişiye çıkması bekleniyor.

Sığınmacı çocuklar, diğer İranlı öğrenciler gibi İran eğitim-öğretim sisteminin sunduğu bütün fırsat, kapasite, kolaylık ve hizmetlerden yararlanabilir.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı yabancı uyruklu sığınmacıların öğrencilerinin eğitimi için her yıl 120 milyon dolar civarında harcama yaptığını ve bunun sadece %1 kadarının uluslararası kurumlarca ödendiğini bildirmiştir.

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