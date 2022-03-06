Mescid-i Haram ve Miscid-i Nebevi'de korona salgının başlamasından bu yana ilk kez sosyal mesafe olmadan namaz kılındı

Suudi Arabistan'da Pazar günü Müslümanlar maske takarak sabah namazını kıldı. Suudi Arabistan'ın sosyal mesafeyi kaldırdığını açıklamasının ardından namaz kılanlar Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sabah namazını kıldı.

Suudi İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Suudi İçişleri Bakanlığı tüm açık ve kapalı mekanlarda ve etkinliklerde sosyal mesafe kuralını durdurma kararı aldı ve Suudi vatandaşlarının açık alanlarda maske takması zorunlu olmadığını bildirdi. Suudi Arabistan'a giriş yapan yolcuların artık negatif PCR test sonucu vermesine gerek kalmayacağını söyledi.