Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştrülmesi, cesur bir adım ve İslam dünyasının mirasına bir dönüştür

Dünya İslami Uyanış Kurulu Sekreteryası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Beş yüzyıl boyunca Ayasofya, İslam dünyasının en önemli kültürel miras alanlarından biriydi, ancak bu beş yüzyılda Müslümanlara ciddi bir darbe indiren eski İngiliz sömürgeciliği, İslam'ı silmek, Müslümanların kaderine hükmetmek, İslam medeniyetinin zaferlerini ve gelişen çağını unutmak ve İslami sembolleri ortadan kaldırmak için Allah’ın muhlis kullarının ibadet yeri olan bu ibadetgahı bir müzeye dönüştürdü.

Türk hükümeti ve özellikle bu İslam ülkesinin Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, cesur ve takdire şayan bir adım atarak özüne dönme, İslami kimliğin canlanması ve İslam mirasının İslam dünyasına dönüşü için harekete geçti.

Akılcılık, Batı'nın kültürel hegemonyası ile mücadele, Müslümanların kimliğinin ihyası, kültürel mirasın saygınlığının korunması vb. simgesi olan bu akılcı kararı değerli buluyor ve tüm dünya Müslümanlarını bu kararı ve hareketi desteklemeye davet ediyoruz.'

Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz günü Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylelikle Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının önü açılmış oldu.

Danıştayın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

24 Temmuz Cuma günü ise Erdoğan ve diğer devlet erkanının katılımıyla 86 yıl sonra ilk kez Ayasofya Camii'nde namaz kılındı.