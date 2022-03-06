Mekoran Sahil güzellikleri

Çabahar, IRNA- Sistan Beluçistan güneyinde bulunan Mekoran sahillilleri bir çok doğal güzellikler sergilemektedir.
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