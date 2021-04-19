19 Nis 2021 13:58
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News Code: 84300583
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Rüzgar kuleleri ile ünlü şehir: Keşm Laft Limanı

Rüzgar kuleleri ile ünlü şehir: Keşm Laft Limanı

Bender Abbas, İRNA - Keşm'in Laft Limanı (Rüzgar yakalayıcı şehir) 2006 yılında İran'daki ulusal eserler listesine kaydedildi. Güney İran'ın değerli dokularından ve tarihi ve doğal turizim cazibe merkezlerindendir.

Laft köyü, Keşm adasının kuzey kıyısında ve anakaraya en yakın noktası olan Pehel Limanının  2 km uzaklığındadir.

İlk yerleşik bölüm de dahil olmak üzere köyün eski alanı, mevcut yapının orta kısmındaydı ve su kuyularının etrafındaki deniz ve tepeler arasındaki yerde şekillendi.

Laftın dokusu, sahil boyunca birkaç ana eğilimde bir kilometrelik boyda ve 170 metrelik ve  bir parça şeklindedir ve tüm evlerin merkezi avluya ve rüzgar yakalayıcı sahip olduğu dört caminin merkezine dört mahalleye sahiptir.

İran'ın sıcak ve rutubetli bölgelerinin binalarında İran uygarlığının tezahürleri ve sembollerinden olan rüzgar yakalayıcı rüzgarın içine akmasını sağlar ve İçinde veya altına takılmış  su kurnası ile havayı soğutur ve sıcaklık ayarında etkili bir rol oynar,öte yandan, içinde emmek yoluyla , sıcak havayı ve kirliliği evin dışına yönlendirir.

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