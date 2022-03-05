İran'ın Bükreş Büyükelçiliği'nden Ukrayna'da ikamet eden vatandaşların ülkeye dönmelerine ilişkin duyurusu

İran İslam Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği, Ukrayna'daki yurttaşlara yönelik açıklamasında, ''Yapılan düzenlemelere göre, Bükreş-Tahran charter seferi 6 Mart 2014 Pazar günü saat 20:30'da düzenlenecek' denildi.

Bu duyuruya göre, yurttaşların bilet rezervasyonu yapmak için her yolcunun adını, soyadını ve pasaport numarasını 0040761121801 nolu WhatsApp'a mesaj atmaları veya SMS göndermeleri gerekiyor.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: 'Servis, Intercontinental Hotel'de konaklayanlar için tasarlanmıştır ve 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da otelden Atopen Havalimanı'na hareket edecek, geri kalanlar ise arabayla seyahat edecek. Aynı gün saat 19.00'da Bükreş'teki İran Büyükelçiliği önündeki havalimanına gitmesi planlanıyor''.

Şu anda bu, Romanya'dan Tahran'a yapılacak tek charter uçuş.

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