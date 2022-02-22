Marağa'nın Yunanistan'daki Pikermi ve Sisam ile ne ilgisi var?

Tebriz Üniversitesi öğretim üyesi Ekber Sohrabi, bu konuda paleontoloji dilinde, Marağa'da bulunan omurgalı fosillerinin, Yunanistan'daki Pikermi ve Sisam faunasının en önemlilerinden biri olduğunu söylüyor.

Ancak buna ek olarak, Marağa'da Ortadoğu'daki en büyük doğa tarihi ve alan müzesinin ve aynı zamanda omurgalıların fosil çalışmalarının merkezinin kurulması da Marağa ve Pikermi arasındaki ilişkinin bir parçasıdır çünkü Pikermi kazıları temel alınmıştır.

The European Geologist Journal 48 makalesinde ayrıca şu anda Rafina-Pikermi Belediye Planlama Binası'nda bulunan geniş bir omurgalı fosil örnekleri koleksiyonunu da ortaya çıkardı.

Merkezde küçük bir fosil hazırlama laboratuvarı, bir fosil tankı ve temsili fosil örneklerinin ve seçilmiş hayvan rekonstrüksiyonlarının bulunduğu bir sergi salonu bulunmaktadır ve sergi, başlangıcından bu yana halkın ve medyanın ilgisini çekmiştir.

Pikermi ve Sisam paleontolojisinin önemi

Pikermi'nin geç Miyosen'den beri (8 milyon yıl önce) 40'tan fazla memeli türünün fosillerini içeren bir paleontolojik alanı vardır ve bu küçük kasabayı dünyaca ünlü yapan şey, fosil kayıtlarından dünyanın ilk fosillerinin keşfidir.

Çeşitli kaynaklara göre, Kral Otto'nun Bavyera birlikleri fosilleri ilk kez 1839'da keşfettiler ve benzer fosiller daha sonra Yunanistan'ın Sisam adasında ve Çin'in Shanxi kentinde bulundu.

Marağa ile Pikermi ve Sisam arasındaki ilişkiden yararlanmak

Avrasya memelileri ve Marağa fosil bölgesi ile bu Yunan şehirlerinin fosil bölgeleri arasındaki benzerlikleri inceleyen "Pikermi" otoritesi, paleontologları ve öğrencileri Marağa'ya getirme kapasitesine sahiptir ve Marağa Üniversitesi bu konuda çok önemli bir rol oynayabilir.

Marağa Üniversitesi ile kampüslerinden biri yeşil Sisam adasında bulunan Yunanistan'ın Ege Üniversitesi de dahil olmak üzere Yunan üniversitelerinden biri arasında işbirliği anlaşmaları imzalayarak, yabancı öğrencileri çekmek ve Marağa Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde seviyesini yükseltmek bir görev olsa gerek. Sisam, Türkiye'ye sadece bir kilometre uzaklıkta bulunan ve ulaşımı çok zor olmayan bir adadır.

Marağa ve Sisam kardeş şehir olur mu?

Ama hepsi bu kadar değil ve Pikermi fosil bölgesi Marağa fosil bölgesinden daha ünlü olduğu için bu antik kentin turistik faaliyetlerini Marağa'nın Sisam ile kardeşliği üzerinden değiştirmek mümkün; Özellikle bu ada bugün Yunanistan'ın turistik yerlerinden biri olduğu için önem arzediyor.

Marağa fosil bölgesinin İran'ın en üst düzeyde çevre korumaya sahip ilk ulusal-doğal fosil anıtı olarak tescil edilmesi, bilimsel çalışmalar da dahil olmak üzere birçok açıdan özel önem taşıyor. Bu bölgenin biyolojik, filogenetik, paleoekolojik, paleoklimatolojik ve paleontolojik yönleri, ülkenin yer bilimleri ve paleontoloji seviyesinin yükseltilmesinde faydalı olabilir.

Uzmanlara göre Ortadoğu'daki en büyük doğa tarihi ve alan müzesi ile Omurgalılar Fosil Araştırmaları Merkezi'nin kurulması, başta ilin olmak üzere ülkenin kalkınma planlarında önemli rol oynayacak.

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Gazeyeci Alirıza Fuladi